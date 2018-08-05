Genç oyuncu Oğuzhan Tükenmez motor kazasında öldü
Kiralık Aşk dizisinin oyuncularından 21 yaşındaki Oğuzhan Tükenmez’in, trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
21 yaşındaki genç oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Acı haberi oyuncu Onur Büyüktopçu Twitter hesabından duyurdu. Büyüktopçu, "Kiralik Aşk dizisinde beraber rol aldığım Oğuzhan Tükenmez elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Daha 22 yaşında gencecik bir çocuktu. Başımız sağolsun." mesajını paylaştı.
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