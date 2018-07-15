Genç isim Alper Erözer'den yeni klip

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriGenç isim Alper Erözer'den yeni klip
GeriMagazin Genç isim Alper Erözer'den yeni klip
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
15.07.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Genç isim Alper Erözer'den yeni klip

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç isim Alper Erözer'den yeni klip

'Enerji' şarkısıyla dikkat çeken genç isim Alper Erözer, yeni projesini hayranlarıyla buluşturdu. Erözer, 'Yaz Geldi' adlı şarkısıyla yaza merhaba dedi.

Henüz 13 yaşında çıkardığı şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Alper Erözer, sözü Neslihan Oyal'a müziği ve düzenlemesi Suat Aydoğan'a ait adlı ''Yaz Geldi'' şarkısı ile 13 Temmuz'da dijital platformlarda yerini aldı.

Sosyal medyada geniş bir kitleye sahip olan Alper Erözer, çekimlerinin 3 gün sürdüğü klibini, hayranlarının yoğun isteği üzerine ilk kez 12 Temmuz'da kişisel Youtube Kanalında yayınladı.

Youtube'da kısa sürede birçok kez izlenen genç yıldız, ''Yaz Geldi'' teklisiyle festivallerde ve özel organizasyonlarda konser verecek. Erözer, konserlerinde sevenleriyle buluşacağı için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Genç ismin önümüzdeki günlerde bir sinema filminde boy göstereceği öğrenildi.

ALPER ERÖZER KİMDİR?

Müzik piyasasına girmeden önce birçok televizyon reklamında oynayan Alper Erözer, bir dönem Fox TV'de "Komşular" isimli dizide rol almıştır.

Sözlerini kendisinin yazdığı ‘’I Think You Love Me Now’’ isimli teklisi ile ilgi gören, ünlü aranjör ve besteci Suat Aydoğan’ın keşfettiği 13 yaşındaki Alper Erözer, şimdi ‘’Hey World World’’ albümü ile müzik piyasalarına adım attı.

Suat Aydoğan’ın imzası ile 6 İngilizce, 2 Türkçe ve 1 Türkçe Club Mix olmak üzere toplam 9 şarkılık ilk albümü olan 'Hey World World'ü seslendiren Alper Erözer, albümde bulunan İngilizce şarkılarının sözlerini ise babası Cenk Erözer ile birlikte yazdı.

Albümündeki ilk çıkış şarkısı olan 'Enerji'nin video klibinin çekimini gerçekleştiren Alper Erözer, merakla beklenen ‘’Hey World World’’ albümü ile 26 Ocak 2018 tarihinde tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İlham veren her kadının aştığı 9 büyük engel

Setlerde değisim başladı artık

Tekne kazası

Instagram yıldızı olmak için okulu bıraktı