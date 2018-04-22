Genç golfçüler Kemer Country'de
Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, Kemer Golf&Country Club’da ilk defa şampiyona sahasına çıktı, usta golfçülerle beraber yarıştı.
Kadıköy Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Şenay Yerlikaya ve okul müdürü Selman Küçük’ün başlattığı golf programı kapsamında bir turnuva düzenlendi.25 öğrenci, önceki gün Kemer Golf&Country Club’da düzenlenen “KAL Golf Cup”ta ilk kez sahaya çıkmanın heyecanını yaşadı. İki öğrenci ve iki usta golfçüden oluşan 13 takım, şampiyonluk için yarıştı. Yaklaşık 4 saat süren turnuva, birinci takıma kupa ve madalya verilmesiyle sona erdi.
Erdem Kıramer - Andrew McNabola
Selman Küçük - Şenay Yerlikaya - Andrew McNabola
Jae Woo Shim - Kaan Kale - Eren Ergez - Selman Küçük - Nazan Özelgin
Kim Jang Won - Dilek Bora - Cavit Yıldız - Jea Sang Lee
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