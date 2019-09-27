'Gelmiş geçmiş en uyumlu çiftiz'
Oyuncu Can Yaman, önceki akşam çıktığı gece turunda görüntülendi. Başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı dizisi final yapan Can Yaman, iddialı bir açıklama yaptı.
Yaman, "Demet ile ben gelmiş geçmiş en uyumlu çiftlerden biriyiz. Kimya olarak, enerji olarak. Başka karakterkler adı altında, bambaşka bir styling ile farklı bir iş yapılsa yine çok beğenileceğini, merak uyandıracağına inanıyorum." dedi.
Can Yaman, 'Neden aksiyon dizilerinde yoksunuz' sorusuna da yanıt verdi:
"Mafya dizileri, aksiyon dizileri bizim izleyicimize hitap eden işler. Yurtdışında bunun karşılığı yok. Aşk ve romantik komedi dizilerinin karşılığı var. O yüzden tercihim bu yönde"
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