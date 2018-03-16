Geliri bağışladı

200 kişilik ekibin hazırladığı gösteride Coşkun’a 17’si yurtdışından gelen toplam 67 dansçı eşlik etti. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Bu konser için aylarca çalıştık. Konserin gelirini Mehmetçik Vakfı ve Polis Teşkilatı’na bağışlıyoruz. Diğer arkadaşlarıma da örnek olsun” diye konuştu.





Aylin Coşkun ve kendisine eşlik eden dansçıların kostümleri Gülşah Saraçoğlu ve Hakan Akkaya tarafından hazırlandı.

Aylin Coşkun konserde yakın dostu Hande Yener ile de düet yaptı. İkili, Coşkun’un “Manzara” adlı şarkısını söyledi.





Konserde Aylin Coşkun “Geri Dön” adlı şarkıyı söylerken alana yapay kar yağdırıldı. Seyirciler daha önceden koltuklara konulan şemsiyeleri açarak konseri izledi.