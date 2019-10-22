Gelinin halası tadında!
Kelebek moda yazarı Aslı Barış, Pınar Tevetoğlu'nun kıyafetine yorumladı.
Pınar Tevetoğlu, geçen hafta destansı bir düğünle evlenen Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik’in mutlu gününe “ağır” bir tasarımla katıldı.
Elbisenin işçiliğine bir lafım yok, oldukça kaliteli görünüyor. İddialı göğüs dekoltesi ve vatkayla modernleşen omuzlarıyla gayet güzel.
Ancak kombinle stili hakkında konuşmalıyız. Pınar Tevetoğlu, aynı tondaki inceden demode clutch çantası, ağır makyajı ve saçıyla genç bir kadından çok gelinin halası tadında...
Kırmızı elbise-kırmızı ruj ikilisine de ayrıca kırmızı kart veriyoruz!
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