Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? 1 Ekim puan durumu
Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, haftanın ikinci bölümüyle ekranlardaydı. Gelinim Mutfakta’nın gelinleri bu kez bir tavuk yemeğiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Yarışmanın son bölümüne Elif’in gözyaşları damga vurdu. Çiğdem Hanım’ın sözleri Elif’i gözyaşlarına boğdu. Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?
Gelinim Mutfakta 1 Ekim Salı günü 362. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Fatma Hanım'ın kızı Dilek'le yüzleşti. Fatma Hanım'ın kızı stüdyoya sürpriz misafir olarak katılınca ortalık bir anda karıştı. Dilek'in görümcesi, annesi Fatma Hanım'ı yalnız bırakmak istemediğini söyledi.
ELİF GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Çiğdem Hanım bugün Elif'e karşı ters davranmaya başladı. Yemek tarifi sırasında başlayan olayların açıklamasını kaynanalar odasında yaptı. Elif'e yemeğini nasıl yapması gerektiğini anlatmadı. Nedenini ise, dün yaşanan olay olduğunu söyledi. Fatih Ürek, bu durumu gün sonu değerlendirmesinde masaya yatırdı. Elif, VTR'yi izledikten sonra Çiğdem Hanımın kendisine neden ters davrandığını anladı. Gelin ve kaynana bu anlardan sonra büyük bir tartışma yaşadı. Elif, Çiğdem Hanımın sert davranışları sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı...
GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın 1 Eküm 2019'da yayınlanan 362. Bölümde Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Yasemin-Filiz Turan çiftleri "tavuk dalyan köfte" ile yarıştılar. Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu? İşte, 1 Ekim puan durumu...
Kayınvalidelerin yaptığı değerlendirme doğrultusunda; günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Dilek oldu, çeyrek altın 13 puan toplayan Filiz'e gitti. Elif ve Kıymet, 10 puanla ikinciliği paylaştı.
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