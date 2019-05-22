"Geçenlerde 2'nci yılımız oldu"
Aslı Bekiroğlu, sevgilisiyle 2. yılını sosyal medya hesabından kutladı.
Bartu Ürkmez ile sevgili olan Aslı Bekiroğlu, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Bekiroğlu, sevgilisi Bartu Ürkmez ile birlikteliğinin ikinci yılını şu sözlerle kutladı: "Geçenlerde 2.yılımız oldu. Birbirimizin yüzünü bile göremedik işten güçten. Aman çok şükür iş olsun da, sevgimiz baki nasıl olsa. Bayağıdır da beraber foto koymamışız onu fark ettim bu vesileyle de koyayım dedim. Seni sevdiğimi bil."
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