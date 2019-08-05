Gecenin yıldızı
Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, “Turkcell Yıldızlı Geceler” etkinliği kapsamında geçtiğimiz akşam sevenleriyle buluştu.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser veren Funda Arar, gecede üç farklı kostüm ve konseptle sahneye çıktı.
Sevilen hitlerini seslendiren sanatçı, konserin ikinci bölümünde seyircilerin arasından seçtiği 25 kişiyi sahneye davet etti, şarkılarını onlarla beraber söyledi.
Funda Arar’ın konserin son bölümünde “Islak Islak” şarkısını seslendirdiği sırada başlayan yağmur izleyicileri şaşırttı. Konser alanını dolduran 5 bin kişiye yağmurluk dağıtıldı.
Funda Arar, seyircilerin arasından seçtiği 25 kişiyle birlikte şarkı söyledi.
Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök de konseri izleyenler arasındaydı.
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