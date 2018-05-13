Gece pikniği
Türkiye’nin ilk ve tek gece pikniği Urban Picnic, bu hafta sonu Kemer Country Orman Evi’nde gerçekleşti. Karnaval havasında gerçekleşen etkinlik, yaklaşık 5 bin kişiyi bir araya getirdi.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Urban Picnic, Kemer Country Orman Evi’nde İstanbulluları bir araya getirdi. Organizasyonu Hybrid ile Yemek.com’un yaptığı etkinlikte katılımcılar, farklı mutfaklardan yüzlerce lezzeti tatma şansı yakaladı.
Gecede canlı müzik performansları da yer aldı. İlk gün Klein Resident DJ Tan Güner ve Eski Bando ekibi sahneye çıktı. Etkinliğin son günü ise Yeni Türkü sevilen şarkılarını söyledi. ◊ Sayit DURMAZ
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