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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

'Geberteceğim seni' diyen eski sevgiliye hapis!

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'Geberteceğim seni' diyen eski sevgiliye hapis!

Ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, kendisini ölümle tehdit eden eski sevgilisi Okan Genç’i ihbar etti. Yargılama sonrası eski sevgili, 10 ay 7 gün hapse mahkum edildi

Şarkıcı Tuğba Yurt, üç yıl ilişki yaşadığı, aynı zamanda menajerliğini de yapan Okan Genç'ten Ocak ayında ayrıldı. Ayrılığı hazmedemeyen Genç, ünlü şarkıcının vereceği bir konser nedeniyle İstanbul dışında olduğunu öğrendi. Tuğba Yurt'un kaldığı oteli arayarak genç kadını taciz etmeye başlayan eski sevgili, bıçak resmi göndererek "Kapının önünde, olmadı havaalanında, olmadı uçakta, olmadı sahnede seni geberteceğim" diyerek ölüm tehdidinde bulundu. Ünlü şarkıcı, gelen bu mesajın ardından konserini 10 kişilik koruma ekibiyle tamamlamak zorunda kaldı. Ardından kendisine atılan mesajlar nedeniyle savcılığa şikayette bulunan Yurt, İstanbul Aile Mahkemesi'ne de başvurarak Genç'in kendisine yaklaşmamasını istedi. Bunun üzerine mahkeme, Genç için altı ay Yurt'a yaklaşmama hükmü verdi.

BİRDEN FAZLA HAKARET SUÇU
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; Okan Genç, ünlü şarkıcıya yönelik hakaret suçunu birden fazla işlemesi nedeniyle 4 ay, 'Ölümle tehdit' suçundan ise 6 ay 7 gün hapse mahkum edildi.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ
Tuğba Yurt'un eski sevgilisi Okan Genç'in 10 ay 7 günlük hapis cezası, adli para cezasına dönüştürüldü. Genç'in 6 bin 240 TL ödemesine hükmedildi.

 

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