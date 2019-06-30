Gazi Kosusu’na stil tüyoları

◊ Aslı Barış:

Bugün büyük gün: İngiltere’de Ascot ne demekse, Türkiye’de Gazi Koşusu o anlama geliyor. Nefes kesen atlar ve şapkalarla muhteşem bir yarış bizi bekliyor.

Şahsen şapka takmaya bayıldığımdan bu tip etkinlikleri kaçırmıyorum. Yarışa gidecekler için de stil tüyoları verelim. Bu tarz erkinliklerde nasıl giyinmeli, biraz onu konuşalım.

◊ Başak Dizer Tatlıtuğ:

Bu tarz etkinliklerde elbiseler ve şapkalar önem kazanır. Eski zamanlara ithafen tam bir leydi gibi görünme şansı yakalarız. Erkekler de frak ya da jilet gibi açık renk takım elbiselerle beyefendi görüntüsünü yakalar. Benim tavsiyem güzel kuplu, kalın askılı, belden açılan midi elbiseler.

Ya da askılı, renkli ipek, saten diz altı biten elbiseler olabilir. Dantel çok kullanılır ama ülkemizdeki bu etkinlikte o kadar fazla şıklık var mı, uygun mu bilemiyorum?





◊ Aslı Barış:

Kısa kokteyl elbisesiyse ve spor bir kesimi varsa olur tabii neden olmasın. Burada şapka ve elbise uyumu çok önemli. Gösterişli bir şapkanız varsa çok sade, aynı renkte bir elbise seçin. Sade bir şapkanız varsa çiçekli bir elbise tatlı olur.

Yalnız burada önemli konu hava durumu. Çok ağır şapkalar seçmeyin çünkü sıcakta onu takmak eziyet oluyor bir noktadan sonra. Bu sene çok moda olan kalın taçlardan da takabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla sen şapka takmayı seviyorsun Ceylan...

◊ Ceylan Atınç:

Aslı bu soruyu cevaplarken tam da Paris’te şapka takılan bir başka davetteyim. Ve saçım kısa olduğu için şapka yerine biraz süslü bir taç tercih ettim. Sanırım şapka ve eşarp Fransız ve İngiliz kadınlarının DNA’sında var. Şık giyimin, giyim kodlarının olduğu etkinlikler daha fazla olmalı, giye giye alışıyor insanlar çünkü. Özen gösterdiğimiz, şık giyindiğimiz tek yer düğün olmamalı diye düşünüyorum. Gazi Koşusu gibi etkinlikler bunun için harika fırsatlar.

◊ Aslı Barış:

Ben prenses tarzını sevdiğim için ne kadar Kate Middleton’vari, o kadar iyi. Sonuçta prenses gibi hissetmek için bir günümüz var, olmuşken tam olsun!

Hande Yener

neden sadeleşti?





◊ Aslı Barış: Hande Yener yeni single çıkarmış. Yaz da olması itibariyle herhalde, tarzı hayli yalınlaşmış gibi geldi bana. Pop yıldızının çok süslü olması gerekir mi?

◊ Başak Dizer Tatlıtuğ: Pop müzik yıldızlarının kitleleri peşinden sürüklediği için bir önder olma özelliği var. Yeni trendler, orijinal kombinlemeler, deneysel detaylara açık bir meslek, sahne olarak da öyle. O sebeple maksimalizm sahnede iyi çalışır. Fakat arada sanatçıların çıkardıkları single ya da albümlerinin tarzına uygun sadeleşmeleri de güzel.

◊ Ceylan Atınç: Hande Yener özelinde konuşursak yalınlaşması gerektiği açıkça görülüyordu bence, dümdüz tek renk saçlar, klas bir makyaj yerinde olmuş.

◊ Aslı Barış: Gerçekten trend takibi konusunda başarılı ve fiziği de çok iyi. Bir dönem sahne kostümlerinde Lady Gaga’vari bir hava estiriyordu. Lady Gaga bile sadeleşti, Hande neden sadeleşmesin ki?

Avize gibi küpeler





◊ Aslı Barış: Yazın öne çıkan trendlerinden: Aşırı büyük küpeler. Nasıl buluyorsunuz, hoşunuza gidiyor mu?

◊ Başak Dizer Tatlıtuğ:

Ben sallantılı, büyük küpe sevmiyorum, takamıyorum da. Küpe benim aksesuvarım değil ama sallanmayan, klipsli olan geometrik, daire küpeler 80-90’ların modasından günümüze uyarlandığı için sempatik geliyor.

◊ Aslı Barış:

Ben hayvan desenli olanları sevdim aslında. Denizatı, ıstakoz gibi...

◊ Ceylan Atınç: Küpe benim en sevdiğim takıdır, ancak çok büyük küpeleri sevemiyorum. Uzun ve sallantılı olabilir ama kulak memesini aşağı çekecek kadarsa büyük bir “hayır”. Onun yerine orta büyüklükte, gösterişli, vintage, klipsli olanları tercih ederim.

◊ Aslı Barış: Burada tek sorun kulağı inanılmaz derecede acıtması. Biri sürekli kulağınızı çekiyor gibi. O yüzden kaliteli modellere yönelmekte fayda var.



