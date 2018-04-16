Gazeteye ilan verdi
Müjdat Gezen, yeni müzikalinde Türkan Şoray’ın gençliğini canlandıracak oyuncuyu gazete ilanıyla arıyor.
◊ Müjdat Gezen, hem yazıp hem de yönetmenliğini üstlendiği müzikal için oyuncu arayışında. Usta tiyatrocu, projede Türkan Şoray’ın gençliğini canlandıracak oyuncuyu bulmak için geçtiğimiz pazar günü gazetelere ilan verdi.
KENDİSİ KARAR VERECEK
“Türkan çok eski dostum. Gençliğini oynayacak kız için ‘Seçim yapalım’ dedi. Biz de böyle bir ilan verdik. Adaylar içinden ilk 3’e giren kızları Türkan’a götüreceğim, gençliğini kimin oynayacağına kendisi karar verecek.” İsmail BAYRAK
Provaları eylülde başlayacak müzikal, ekim ayında Maslak TİM Show Center’da perde açacak.
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