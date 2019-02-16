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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.02.2019 - 22:12, Son Güncelleme:

Gazanfer Özcan vefat yıldönümünde anılıyor! Gazanfer Özcan'ın hayat öyküsü

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Gazanfer Özcan vefat yıldönümünde anılıyor! Gazanfer Özcan'ın hayat öyküsü

Oynadığı 'baba' rolleriyle tanınan tiyatro ve sinema sanatçısı Gazanfer Özcan'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Son olarak 'Avrupa Yakası' dizisindeki 'Tahsin Sütçüoğlu' karakteriyle hatırlanan usta isim, sanat hayatı boyunca pek çok tiyatro oyununda sahne aldı. İşte, 'Devlet Sanatçısı' unvanına sahip Gazanfer Özcan'ın hayat öyküsü...

Gazanfer Özcan, 27 Ocak 1931'de İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Cihangir semtinde dünyaya geldi. Lisedeyken oynadığı "Hisse-i Şayia" adlı oyundaki "Bican Efendi" rolü sayesinde tiyatroyla tanıştı.

Daha sonra Şehir Tiyatrolarının Çocuk Bölümüne katılan Özcan, 1955 yılında Komedi Tiyatrosunda oynanan "Mahallenin Romanı"nda rahatsızlanan Reşit Gürzap'ın yerine sahneye çıktı. Özcan, başarılı olunca kadroya girdi. Usta oyuncu 1962 yılına kadar hem çocuk tiyatrosunda, hem de yetişkin oyunlarında izleyicinin karşısına çıktı.

1962'DE GÖNÜL ÜLKÜ İLE EVLENDİ

Gönül Ülkü ile 1962 senesinde evlenerek, Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosunu kuran Özcan, 1950 ve 1960'lı yıllarda çok sayıda sinema filminde rol aldı. Uzun süre sinemaya ara veren Özcan'a, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi. "Komser Şekspir" filmiyle 2000 yılında sinemaya dönen oyuncu, çok sayıda dizide de rol aldı.

AİLE BABASI ROLLERİ İLE SEVİLDİ

"Kuruntu Ailesi" adlı dizideki "Hüsnü Kuruntu" rolüyle hafızalardan silinmeyen Özcan, 2007 yılında vizyona giren "Beyaz Melek" filminin oyuncu kadrosunda bulundu. Birçok yapımda da aile babası karakterini oynayan Özcan, senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı Avrupa Yakası dizisinde "Tahsin Sütçüoğlu" olarak baba rolünü oynamaya devam etti.

2009’DA ARAMIZDAN AYRILDI

Usta oyuncu, kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle 1,5 ay boyunca tedavi gördüğü hastanede 17 Şubat 2009 tarihinde hayatını kaybetti. Haldun Taner Sahnesinde Özcan için geniş katılımlı bir tören düzenlendi ve cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Gazanfer Özcan, "Yeter Artık", "Sülüman Bacanak", "Aşk Mektubu", "Nereden Nereye", "Öp Babanın Elini", "Yağmurdan Kaçarken", "Oh Olsun"un da arasında bulunduğu çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı.

Usta oyuncu, "Bu Nasıl İş?", "Kuruntu Ailesi", "Başımıza Gelenler", "Baba" ve "Avrupa Yakası" dizileriyle de ekranda izleyicinin karşısına çıktı.

Oynadığı filmlerden bazıları ise şöyle:

"İngiliz Kemal Lawrence’e Karşı", "Çeto Salak Milyoner", "Fındıkçı Gelin", "Aramızda Yaşayamazsın", "Şimal Yıldızı", "Allı Yemeni", "Garipler Sokağı", "Biz İnsan Değil Miyiz", "İki Damla Gözyaşı", "Külkedisi", "Damat Beyefendi", "Şaka Yapma", "Avare Şoför", "Çılgın Yenge", "Televizyon Çocuğu", "Tokmak Nuri", "Ah Nerede Vah Nerede", "Dam Üstüne Çul Serelim", "Burnumu Keser misiniz?", "Komser Şekspir", Keloğlan Kara Prens'e Karşı", "Beyaz Melek."

 

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