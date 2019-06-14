Garip filminin Fatoşu’u Ece Alton kimdir?
‘Garip' filminin Fatoş'u Ece Alton’un son halini görenler gözlerine inanamıyor. Türk sinemasının efsanelerinden Kemal Sunal'a eşlik eden Ece Alton yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Peki, Ece Alton kimdir?
“Garip” filmde rol aldıktan sonra birçok reklam filminde ve ufak çaplı projelerde boy gösteren Ece Alton, oyunculuğu bıraktı. Kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Alton, kendini turizme adadı. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.
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