Garajdan çıkardı
Cem Yılmaz, geçen yıl aldığı ama uzun zamandır kullanmadığı yaklaşık 2 milyon liralık Mercedes Maybach S500 otomobilini garajdan çıkardı.
Geçen pazar yapılan İBB Başkanlık seçimleri nedeniyle Bodrum tatilini yarıda kesip İstanbul’a dönen Cem Yılmaz, önceki gün Etiler’deydi. Ünlü komedyen, uzun zamandır kullanmadığı Mercedes Maybach S500 otomobili içinde görüntülendi.
İkinci el fiyatları 1,5 milyon liradan başlayan aracı içinde objektife yansıyan Yılmaz, soruları yanıtlamadan uzaklaştı. İç dizaynı el işçiliğiyle yapılan otomobil, marka tarafından sınırlı sayıda üretiliyor.
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