Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'a cevap
Geçtiğimiz günlerde tesettüre giren ve dernek kurup yardım faaliyetlerini artıran oyuncu Gamze Özçelik, Selda Alkor'un "Türkiye ile ilgilensin" eleştirilerine cevap verdi.
'TÜRKİYE İLE İLGİLENSİN' DEMİŞTİ
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Selda Alkor, Afrika'da su kuyuları açan, Suriyeli mültecileri ziyaret edip hediyeler ve yardımlar yapan oyuncu Gamze Özçelik'i hedef alan eleştirilerde bulunmuştu. Ünlü oyuncu Selda Alkor, insanlara umut olan Özçelik hakkında "Afrika'yı bırakıp Türkiye ile ilgilensin" şeklinde konuşmuştu.
GAMZE ÖZÇELİK CEVAP VERDİ
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, ise sosyal medya hesabından yapılan yardımların, bağışların ve açılan kuyuların nasıl yapıldığını ayrıca ülke içerisindeki faaliyetleri de "Toplu cevap olsun ümidiyle" başlığıyla açıkladı.
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