Gamze Özçelik: Buralar zamanında zenginlerin yaşadığı bölgelermiş
Gamze Özçelik sosyal medya hesabından tbt yaptı. Daha önce Halep'e giden oyuncu orada yaşanan trajediyi bir kez daha gündeme getirdi.
Özçelik daha önce Halep’te çekilmiş fotoğraflarını şu not ile paylaştı:
Şu gördüklerimiz bile bu dünyanın fani olduğunu bize hissettiremeseydi ne yapardık acaba? Ya duymaz olsaydı kalbimiz? Ya bize verilen şanın, şöhretin, malın, mülkün sahibi sansaydık kendimizi? Buralar zamanında zenginlerin yaşadığı bölgelermiş biliyor musunuz? Şimdi ise tam bir hayalet şehir. İyi ki ahiret var diyorsun burada. İyi ki! Kim alırdı mazlumun öcünü? Kim zalime cezasını verirdi ahiret olmasa? İyi ki varsın Allah’ım. Kaymaktan, caymaktan sana sığınırız. Hamd sanadır. .
Yıllar önce Halep katliamı yaşandığı zaman içimden aka aka yazmanın nasip olduğu yazıyı bir kez daha eklemek geldi içimden. Aşağı bırakıyorum. Hayr olsun.
Yaktınız, yıktınız, iftiralar attınız, zindanlara kapattınız, üzerimize füzeler attınız, kimyasal silahlar kullandınız, bebeklerimizi yaktınız.. Siz bizi öldürdünüz de, biz öldük mü sandınız?
Yaptıklarınız size güzel gösterildi de, başardınız mı sandınız?
Siz yok etmeye çalıştıkça arttık biz. Artıyoruz her geçen gün hazır mısınız?
Bir şeyi atladınız kalplerin sahibi vardı.
Bir şeyi atladınız, her şey bir sınavdı.. Sınavı veremediniz!
Mazlumun ahı yerde mi kalacak sandınız?
Size verilen sürenin sonuna yaklaşıyorsunuz, hazır mısınız?
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