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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Gamze Özçelik: Buralar zamanında zenginlerin yaşadığı bölgelermiş

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Gamze Özçelik: Buralar zamanında zenginlerin yaşadığı bölgelermiş

Gamze Özçelik sosyal medya hesabından tbt yaptı. Daha önce Halep'e giden oyuncu orada yaşanan trajediyi bir kez daha gündeme getirdi.

Özçelik daha önce Halep’te çekilmiş fotoğraflarını şu not ile paylaştı: 

Şu gördüklerimiz bile bu dünyanın fani olduğunu bize hissettiremeseydi ne yapardık acaba? Ya duymaz olsaydı kalbimiz? Ya bize verilen şanın, şöhretin, malın, mülkün sahibi sansaydık kendimizi? Buralar zamanında zenginlerin yaşadığı bölgelermiş biliyor musunuz? Şimdi ise tam bir hayalet şehir. İyi ki ahiret var diyorsun burada. İyi ki! Kim alırdı mazlumun öcünü? Kim zalime cezasını verirdi ahiret olmasa? İyi ki varsın Allah’ım. Kaymaktan, caymaktan sana sığınırız. Hamd sanadır. .
Yıllar önce Halep katliamı yaşandığı zaman içimden aka aka yazmanın nasip olduğu yazıyı bir kez daha eklemek geldi içimden. Aşağı bırakıyorum. Hayr olsun.

Yaktınız, yıktınız, iftiralar attınız, zindanlara kapattınız, üzerimize füzeler attınız, kimyasal silahlar kullandınız, bebeklerimizi yaktınız.. Siz bizi öldürdünüz de, biz öldük mü sandınız?
Yaptıklarınız size güzel gösterildi de, başardınız mı sandınız?
Siz yok etmeye çalıştıkça arttık biz. Artıyoruz her geçen gün hazır mısınız?
Bir şeyi atladınız kalplerin sahibi vardı.
Bir şeyi atladınız, her şey bir sınavdı.. Sınavı veremediniz!
Mazlumun ahı yerde mi kalacak sandınız?
Size verilen sürenin sonuna yaklaşıyorsunuz, hazır mısınız?

Gamze Özçelik: Buralar zamanında zenginlerin yaşadığı bölgelermiş

Gamze Özçelik: Buralar zamanında zenginlerin yaşadığı bölgelermiş


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