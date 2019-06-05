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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.06.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Gamze Erçel kimdir?

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Gamze Erçel kimdir?

Kısa bir süre önce nikah masasına oturan Gamze Erçel’den bebek müjdesi geldi. Gamze Erçel, uzun süredir birlikte olduğu Caner Yıldırım ile 2019 nisan ayında evlenmişti. Peki, sık sık kız kardeşi Hande Erçel ile de paylaşımlarda bulunan Gamze Erçel kimdir?

Kız kardeşi Hande Erçel ile aralarında bir yaş bulunan Gamze Erçel, 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Gamze Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. Erkek gömleği tasarımı çalışmaları da bulunan Gamze Erçel,2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katıldı ve burada "Sinema Güzeli" seçildi. Gamze Erçel, Hayat Ağacı ve Çılgın Dersane Üniversite gibi projelerde yer aldı. "Umuda Kelepçe Vurulmaz" adlı dizide Simge karakterine hayat verdi. Annesine kanserden kaybeden Gamze Erçel, zor zamanlar geçirdi. Uzun süredir beraber olduğu Caner Yıldırım ile 2019’un mart ayında nişanlandı, nisanda evlendi.

 

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