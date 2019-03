Game Of Thrones'un Khalesi'si Emilia Clarke kimdir?

23 Ekim 1986 tarihinde Londra'da dünyaya gelen Emilia Clarke'ın babası bir tiyatroda ses mühendisi, annesi iş kadınıdır. Erkek kardeşi ise bir üniversitede politika okumaktadır. Clarke'ın oyunculuğa ilgisi, daha üç yaşındayken babasının çalıştığı tiyatrodaki Show Boat müzikalini izledikten sonra başladı. İlk olarak Oxford St. Edward Okulu, ardından Rye St.Antony Lisesini bitirdi. 2009 yılında Drama Centre London Üniversitesi'nden mezun oldu.

OYUNCULUK KARİYERİ

Oyunculuğa ilk başladığı yıllarda irili ufaklı birçok projede rol aldı. Televizyondaki ilk rolü ise 2010 yılında Türkiye'de de gösterime giren Dinozor Saldırısı (Triassic Attack) filmindeki "Savannah" karakteriyle olmuştur. Bu filmden sonra Screen International dergisi onu geleceğin İngiliz yıldızı "UK Stars Of Tomorrow" olarak değerlendirmiştir.

2010 yılında George R. R. Martin'in "A Song of Ice and Fire" kitabından uyarlanan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Daenerys Targaryen rolüyle karşımıza çıkmıştır. Dizinin oyuncu seçmelerinde Tamzin Merchant'ın yedeği olarak kalmasına karşın açıklanmayan sebeplerden dolayı bu oyuncunun yerine rol almaya başlamıştır. Aldığı olumlu eleştiriler sayesinde dizinin ikinci sezonunda da bulunmaktadır. Clarke, Daenerys Targaryen rolüyle Ewwy ödüllerinde drama dalında 2011 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (2011 EWwy Award for Best Supporting Actress) ödülüne layık görülmüştür. En son oynadığı film ise 2016 yapımı olan " Senden Önce Ben " filmidir . " Senden Önce Ben " filminde Sam Claflin ile başrolü paylaşmıştır. Filmde Emilia Yaşamın ince detayların sorulduğu renkli ve değişik kıyafetler , ayakkabılar giyen Louisa Clark rolünü üstlenmektedir.