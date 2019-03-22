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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.03.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Game Of Thrones'un Khalesi'si Emilia Clarke kimdir?

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Game Of Thrones'un Khalesi'si Emilia Clarke kimdir?

Emilia Clarke, Game Of Thrones'ta canlandırdığı Khalesi rolüyle dikkatleri üzerine üzerine çekmişti. Yakın zaman önce dizi çekimleri dolayısıyla geçirdiği ameliyatlardan bahseden Emilia Clarke, birçok kişinin araştırdığı isim oldu. Peki, Game Of Thrones'un Khalesi'si Emilia Clarke kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

23 Ekim 1986 tarihinde Londra'da dünyaya gelen Emilia Clarke'ın babası bir tiyatroda ses mühendisi, annesi iş kadınıdır. Erkek kardeşi ise bir üniversitede politika okumaktadır. Clarke'ın oyunculuğa ilgisi, daha üç yaşındayken babasının çalıştığı tiyatrodaki Show Boat müzikalini izledikten sonra başladı. İlk olarak Oxford St. Edward Okulu, ardından Rye St.Antony Lisesini bitirdi. 2009 yılında Drama Centre London Üniversitesi'nden mezun oldu.

OYUNCULUK KARİYERİ

Oyunculuğa ilk başladığı yıllarda irili ufaklı birçok projede rol aldı. Televizyondaki ilk rolü ise 2010 yılında Türkiye'de de gösterime giren Dinozor Saldırısı (Triassic Attack) filmindeki "Savannah" karakteriyle olmuştur. Bu filmden sonra Screen International dergisi onu geleceğin İngiliz yıldızı "UK Stars Of Tomorrow" olarak değerlendirmiştir.

2010 yılında George R. R. Martin'in "A Song of Ice and Fire" kitabından uyarlanan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Daenerys Targaryen rolüyle karşımıza çıkmıştır. Dizinin oyuncu seçmelerinde Tamzin Merchant'ın yedeği olarak kalmasına karşın açıklanmayan sebeplerden dolayı bu oyuncunun yerine rol almaya başlamıştır. Aldığı olumlu eleştiriler sayesinde dizinin ikinci sezonunda da bulunmaktadır. Clarke, Daenerys Targaryen rolüyle Ewwy ödüllerinde drama dalında 2011 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (2011 EWwy Award for Best Supporting Actress) ödülüne layık görülmüştür. En son oynadığı film ise 2016 yapımı olan " Senden Önce Ben " filmidir . " Senden Önce Ben " filminde Sam Claflin ile başrolü paylaşmıştır. Filmde Emilia Yaşamın ince detayların sorulduğu renkli ve değişik kıyafetler , ayakkabılar giyen Louisa Clark rolünü üstlenmektedir.

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