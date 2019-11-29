Füsun Erbulak 2 ameliyat oldu... Sağlık durumu nasıl?
Tiyatro sanatçısı Füsun Erbulak by-pass ve kalça protez ameliyatı oldu.
Sağlık durumu iyi olan ünlü oyuncunun kızı Ayşe Erbulak, mutluluğunu sosyal medyada paylaştı. Annesi Füsun Erbulak ve babası Altan Erbulak’la 70’li yıllarda çekilen bir karesini Instagram’ına yükleyen Erbulak fotoğrafın altına şu notu düştü: “Füsun Erbulak’ın 2 büyük ameliyatı atlatmasının şerefine gelsin. 8 hafta evvel by-pass, geçen hafta 7.5 saat süren kalça protez ameliyatından şahane bir şekilde ayağa kalktı. Bu bir savaştan galip çıkma öyküsüdür...”
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