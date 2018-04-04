Füsun Demirel kimdir, kaç yaşında?
Usta oyuncu Füsun Demirel'in hayatı merak konusu oldu. Adana Altın Koza Film Festivali ve Ankara Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülüne layık görülen Füsun Demirel’in yaşı, eğitimi ve yer aldığı projeler araştırılıyor. Peki Füsun Demirel kimdir, kaç yaşında?
Sıdıka, Şaşıfelek Çıkmazı, Geniş Zamanlar, Ey Aşk Nerdesin gibi pek çok projede yer alan Füsun Demirel, 13 Haziran 1958 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi
Perugia Yabancılar Üniversitesi (1976) ve Roma Dramatik Sanatlar Akademisi tiyatro bölümünden mezun olan (1980) sanatçı, 1980'de Almanya Berlin Kollektiv Theater'da Vasıf Öngören'in yazıp yönettiği Zengin Mutfağı oyunuyla sanat hayatına başladı.
Çevre Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosunda çalıştı. 1984 yılında Atıf Yılmaz'ın Bir Yudum Sevgi filmi ile tiyatrodan sinemaya geçiş yaptı. Özellikle Züğürt Ağa, Uçurtmayı Vurmasınlar ve Büyük Adam Küçük Aşk gibi filmler ile Sıdıka ve Şaşıfelek Çıkmazı gibi dizilerdeki rolleriyle tanınır.
Oyunculuğunun yanı sıra, iyi derecede İtalyanca, İngilizce, Almanca bilgisine dayanarak çevirmenlik yaptı ve Dario Fo ile Franca Rame'nin toplam 27 oyununu Türkçeleştirdi.
Adana Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Camdan Kalp
Berdel - 1992
Ankara Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Ay Vakti)- 1994
(Büyük Adam Küçük Aşk) - 2001
Ankara Sanat Kurumu Çevirmen Ödülü- 2001
ÇASOD Oyunculuk Ödülleri - 2001
Yorumları Göster
Yorumları Gizle