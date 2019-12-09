Furkan Andıç: İnternette bir kız ile tanıştım ama buluşmaya gidince...

Furkan Andıç, Youtube’daki ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’ programında bir itirafta bulundu. “En kötü buluşman nasıldı?” sorusunda internetten tanıştığı bir kızla buluştuğunu, ama genç kızı görünce yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

'Gözlerimizle anlaşıp olmayacağını anladık'

Oyuncu “Meğerse fotoğrafları gerçeği yansıtmıyormuş. O an ne yapacağımı şaşırdım. Çok utandım. Kıza ne diyeceğimi bilemedim. O da durumun farkına vardı. Tatlı tatlı sohbet ettik. Ama gözlerimizle anlaşıp olmayacağını anladık” dedi.