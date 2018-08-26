Funda Arar'ın evi yandı!
Şarkıcı Funda Arar, konser için Alanya'dayken İstanbul Göktürk'teki villasında yangın çıktı.
Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre, klima kablosundan çıkan yangında iki oda zarar gördü. Haberi aldığında İstanbul'a dönmek isteyen Arar'ı, ekip arkadaşları sakinleştirdi.
Funda Arar'ın annesi ile oğlu Aras'ın, o sırada bahçede olduğu öğrenildi. Yangını, sitedeki çocuklar farkedip itfaiyeye haber verdi.
Arar'ın yatak odasının, yangında büyük hasar gördüğü ve evinin tadilatta olduğu öğrenildi.
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