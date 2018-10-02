Fulya Zenginer kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
Fulya Zenginer, özellikle son dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Daha önce bazı projelerde boy gösteren Fulya Zenginer, dizi ve sinema filmlerinde oynamıştır. Peki, Fulya Zenginer kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Fulya Zenginer, 21 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde tamamladı. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde okudu.
İlk rolünü Star TV'nin 2006 yapımı İki Aile dizisinde oynadı. Kanal D'de Küçük Kadınlar dizisinde Yeliz'i canlandırdı. Daha sonra Tövbeler Tövbesi'nde Fidan'ı canlandırdı.
Cine5'te yayımlanan Dizi Magazin'de konuk sunuculuk yaptı. Ayrıca 2009 yılında bir içeçek ve GSM firmasının reklamında oynadı. Benim İçin Üzülme dizisinde Buke karakterini canlandırdı.
|Dizi
|Rolü
|Notlar
|Doktorlar
|Hande
|Konuk oyuncu
|İki Aile
|Eda
|Yardımcı oyuncu
|Küçük Kadınlar
|Yeliz Gezici
|Başrol oyuncusu
|Tövbeler Tövbesi
|Fidan
|Başrol oyuncusu
|Sağ Salim
|Nihal
|Sinema filmi
|Benim İçin Üzülme
|Buke
|Başrol oyuncusu
|El Cin
|Fabrika Kızı
|Aylin
|Başrol oyuncusu
|Seni Seven Ölsün
|Ilgaz
|Sinema Filmi
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