Fulya Sever kimdir?
Fulya Sever, son günlerin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Futbolcu Nihat Kahveci ile 2018 yılının temmuz ayında hayatını birleştiren güzel sunucu, gıda mühendisliğini bitirmiş ve sunuculuk yapmaya başlamıştır. Peki, Fulya Sever kimdir? İşte, merak edilen isim Fulya Sever hakkında bazı bilgiler
Fulya Sever 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Miss Globe Turkey 2010 birincisi ve aynı zamanda Miss Globe İnternational dördüncüsü olarak ünlenen Fulya Sever, Barcelona ve Pariste modellik yapan ünlü güzel bu mesleğiyle yetinmeyip Academy 35.5 da Altan Gördüm eğitmenliğinde oyunculuk dersi almıştır. Gülgün Feyman ‘dan da spikerlik eğitimi almıştır, Üniversite’den Gıda Mühendisi olarak mezun olmuş ve iki mesleğini de birleştirerek spor ve beslenme üzerine TV programları yapmaktadır. Kadınca dergisinin genel yayın koordinatörüdür. Dergisinde spor ve çeşitli alanlarda yazılar yazmaktadır. Bir yardım derneğinin başında yer almaktadır.
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