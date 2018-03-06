Fulden Uras koruma istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede Adem Akyüz’ün, kelebek hastası çocuklara yardım amaçlı kurulmuş “Hayaller Gerçek Olsa” isimli dernek kapsamında yardımcı olduğu çocuklardan Muhammed Ege Akyüz’ün babası olduğunun anlatıldı. Fulden Uras’ın avukatı dilekçede şu ifadelere yer verdi: “ Adem Akyüz, Facebook’tan, “Bir çoğunuz hatırlar bu iki kardeş için birileri tarafından dünyaca söz verilmiş, yeni eve taşınmaları sağlanmış ve eşya alınmıştı. Soba ile ısınıyorlar, ev çok kötü ve yakacak kömürleri bile maalesef yok. Bu aileyi kendi menfaatleri uğruna kullanıp sonrasında ise kaderlerine terk eden bu zihniyete yazıklar olsun. Bu günahsız yavruların ahı sizi sarmaz mı? Bu çocukların sırtından, acılarından kazandığınız paralar fitil fitil burnunuzdan gelmez mi? Hastalığa, sağlığa ihanet eden bu şeytanlara hizmet eden hasta ve hasta yakınları var. Gerçeği görseler o şeytanların yanında bir dakika bile durmazlar. Adeta dilenci gibi bu şeytanlara el açtılar. Kendilerine merkez açanlar yerine kelebek hastalarının merkezi açılacak ve hastalarımız için çalışacaktı. Vicdanı olan, bunları gören, Allah korkusu olan herkes bu şeytanlardan uzak hem de upuzak durmalıdır” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Adem Akyüz bu paylaşımıyla kelebek hastalığı olan çocukların bakımı ve ilaç tedariki ile ilgilenip yardım sağlayan Fulden Uras hakkında asılsız söylemlerde bulundu ve müvekkil Fulden Uras’ın itibarının zedelenmesine sebebiyet verdi. Adem Akyüz youtube’dan da müvekkile hakaret etti. BİMER’e de bir başka isimle şikayette bulunan Adem Akyüz, müvekkilin kelebek hastası olan çocuklar için yardım topladığını, ancak kendine fayda sağladığı yönünde ithamlarda bulundu. Şüpheli birden fazla müvekkilime karşı hakaret, tehdit, iftira, huzur ve sükunu bozma suçlarını işlemiş.”
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün