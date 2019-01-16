Fransız markajı
Fransız yapımcılar Sarah Beauvery ve Lydie Vessella, Türk oyuncuları yakın markaja aldı. İkili, yeni kuracakları dijital platformda yayınlanacak dizileri için aralarında Gökhan Alkan ve Demet Özdemir’in de olduğu oyuncularla görüşecek.
HİNT sinemasını Fransız seyircisiyle buluşturan Bollycine Organizasyon’un kurucuları Sarah Beauvery ve Lydie Vessella, Türkiye’ye geliyor. İki ünlü Fransız yapımcı, yeni kuracakları dijital platformda yayınlanacak dizileri için Türk oyuncuları yakın markaja aldı. Beauvery ve Vessella, rol aldığı “Kalp Atışı” dizisi Ortadoğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinde yayınlanan Gökhan Alkan’la görüşecek.
ŞUBAT AYINDA GELECEKLER
Şubat ayında İstanbul’a gelecek yapımcıların görüşeceği ünlü isimler arasında Demet Özdemir, Can Yaman, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Akyürek, İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin de var. Şubat ayında yapılacak görüşmeler sonunda, yeni dizide rol alacak oyuncular belirlenecek. Türk esintileri taşıyacak dizi, tüm dünyada izlenecek.
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