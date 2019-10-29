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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.10.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Frankfurt’ta vefa

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Frankfurt’ta vefa

19. Frankfurt Türk Filmleri Festivali, önceki akşam Frankfurt’ta bulunan Alte Oper binasında yapılan açılış töreniyle başladı. Siyaset ile sanat dünyasını buluşturan törende vefa ve onur ödülleri sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Hakan Bilgin ve Nadide Kepçe’nin üstlendiği, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar ve siyasetçi Nargess Eskandari-Grünberg’in de katıldığı açılış töreni, Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın yaptığı konuşmayla başladı. Ardından Yaşam Boyu Onur ve Vefa ödüllerinin takdimine geçildi. Gecede Onur ödülleri Meral Çetinkaya ile Cahit Berkay’a verildi. Hulki Saner ve üç yıl önce hayatını kaybeden Oya Aydoğan ise Vefa Ödülü’ne layık görüldü. Saner’in ödülünü oğlu Metin ve kızı Yasemin, Aydoğan’ın ödülünü ise oğlu Gurur aldı. Onur Ödülü için sahneye çıkan Cahit Berkay “Bu festivalde bir vefa örneği var. Ben de sağlığım elverdiğince devam edeceğim” diye konuştu. Meral Çetinkaya da duygusal bir konuşma yaptı: “Cahit Berkay gibi büyük bir sanatçıyla bu ödülü almak da benim için büyük mutluluk. Kenarda duran beni fark edenlere teşekkürler.”

Frankfurt’ta vefa

Organizasyonda emeği geçenler ile ödül alanlar, gecenin sonunda hep birlikte basın mensuplarına poz verdi. Frankfurt Türk Filmleri Festivali, cuma akşamı sona erecek.
Frankfurt’ta vefa

Üç yıl önce hayatını kaybeden Oya Aydoğan’ın ödülü oğlu Gurur Aydoğan’a verildi.
Frankfurt’ta vefa


  

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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