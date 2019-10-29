Frankfurt’ta vefa
19. Frankfurt Türk Filmleri Festivali, önceki akşam Frankfurt’ta bulunan Alte Oper binasında yapılan açılış töreniyle başladı. Siyaset ile sanat dünyasını buluşturan törende vefa ve onur ödülleri sahiplerini buldu.
Sunuculuğunu Hakan Bilgin ve Nadide Kepçe’nin üstlendiği, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar ve siyasetçi Nargess Eskandari-Grünberg’in de katıldığı açılış töreni, Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın yaptığı konuşmayla başladı. Ardından Yaşam Boyu Onur ve Vefa ödüllerinin takdimine geçildi. Gecede Onur ödülleri Meral Çetinkaya ile Cahit Berkay’a verildi. Hulki Saner ve üç yıl önce hayatını kaybeden Oya Aydoğan ise Vefa Ödülü’ne layık görüldü. Saner’in ödülünü oğlu Metin ve kızı Yasemin, Aydoğan’ın ödülünü ise oğlu Gurur aldı. Onur Ödülü için sahneye çıkan Cahit Berkay “Bu festivalde bir vefa örneği var. Ben de sağlığım elverdiğince devam edeceğim” diye konuştu. Meral Çetinkaya da duygusal bir konuşma yaptı: “Cahit Berkay gibi büyük bir sanatçıyla bu ödülü almak da benim için büyük mutluluk. Kenarda duran beni fark edenlere teşekkürler.”
Organizasyonda emeği geçenler ile ödül alanlar, gecenin sonunda hep birlikte basın mensuplarına poz verdi. Frankfurt Türk Filmleri Festivali, cuma akşamı sona erecek.
Üç yıl önce hayatını kaybeden Oya Aydoğan’ın ödülü oğlu Gurur Aydoğan’a verildi.
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