Fotoğraflar sonrası Hande Doğandemir'den ilk hamle geldi
Oyuncu Mert Fırat 5 Mayıs’ta sosyetik güzel İdil Fırat ile görüntülenmişti. Haberleri görünce çılgına dönen Hande Doğandemir ertesi gün, sevgilisi Mert Fırat ile buluştu. Görüşme sonrası Hande, Mert Fırat’ı Instagram’da takipten çıkardı.
Oyuncu Mert Fırat, 5 Mayıs’ta sosyetik güzel İdil Fırat ile Yeniköy’de görüntülenmişti. 6 Mayıs’ta ise bir ayrılıp bir barıştığı meslektaşı Hande Doğandemir ile Beşiktaş’ta görüldü.İddiaya göre; bu veda buluşmasıydı. Mert Fırat, İdil Fırat ile olan yeni ilişkisini açıkladı.
Yeniden bir araya gelmek için umutlarını yitiren Hande Doğandemir bu görüşmeden kısa bir süre sonra Mert Fırat’ı, Instagram’dan takip etmeyi bıraktı.
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