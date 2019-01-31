‘Foolish Casanova’ şarkısıyla popüler olan manken kimdir?

Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybeden Petek Dinçöz’ün Necdet adında bir erkek kardeşi var. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşadı. Okul hayatını bırakıp mankenlik hayatına atıldı. 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik yarışmasında 2. oldu ve aynı zamanda Vizyon Production / Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik yarışmasında Basın Güzeli'de seçildi. Yakaladığı bu başarı ile dizi teklifleri gelmeye başladı. 1998 yılında mankenliğe başlayan DinçözTemmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı diziye Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayan Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le baş rolü paylaştı. Ardından Mehmet Ali Erbil'in bir programında yardımcı sunucu olarak görev aldı.



1999 sonlarında ise mankenliği bırakarak şarkıcılığa Günay'da sahne alarak başladı. Dinçöz, Orhan Gencebay'ın yapım şirketinden çıkan ve aynı zamanda ilk teklisi olan Bende Kaldı'yı Eylül 2001'de piyasaya çıkardı. Bende Kaldı çok başarılı oldu ve 2002'de düzenlenen [[8. Kral TV Video Müzik Ödülleri]]'nde [[En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı]] ödülünü aldı.

Nisan 2002'de çıkardığı Aşkın Tam Sırası albümü Okşa, Foolish Casanova, Kısmetsizim, Allahın Belası, Zevksiz gibi parçaları bulundurmuştur. Aynı yılın Ekim'inde Star TV'de yayınlanan Bir Yıldız Tutuldu dizisinde başrol oynadı. Şubat 2003'te yapılan Kral TV Video Müzik Töreni'nde Petek Dinçöz; Gülben Ergen, Güllü, Hülya Avşar ve Seda Üren gibi sanatçıları geçerek 2002 yılının En İyi Arabesk-Fantezi Kadın Şarkıcısı seçildi.

29 Mayıs 2004'te gerçekleşen Kral TV Video Müzik Töreninde Ebru Gündeş, Ebru Yaşar, Nalan ve Sibel Can gibi isimleri ardında bırakarak 2003 yılının En İyi Arabesk-Fantezi Kadın Şarkıcısı seçildi.



2004 ortalarında Fenerbahçeliler tarafından yapılan dev ankette Petek Dinçöz Fenerbahçeli En Güzel Bayan Şarkıcısı seçildi 2005 yılının Haziran ayında ise Doktor Tavsiyesi albümünü çıkardı. Kutsi ile yaptığı düet albümü Kördüğüm ise Yılın En Başarılı Maxi Single ödülünü aldı.



29 Mayıs 2007'de çıkan Yolun Açık Olsun albümüyle Türkiye'deki ilk Kokulu Albümüde piyasaya çıkardı. Frekans, Kolay Değil, Değme Keyfime, Kardan Adam gibi hitler bulundurdu.



2009'da Sezen Aksu'dan dersler alarak müzik tarzını pop olarak değiştirdi. Sezen Aksu'nun da desteği ile "Ne Yapayım Şimdi Ben" isimli albümünü çıkardı ve birçok kişi sesindeki gelişime inanamadı. O sene yaptığı kahkül imajıyla birçok kişinin dikkatini çekti ve birçok kişi aynı imajı kullandı. Senenin sonuna doğru yine sözü Sezen Aksu'ya ait "Bana Uyar" adlı 2 şarkılık single çıkardı ve "Tırlattım" şarkısını dövmeli imajıyla kliplendirdi. Arım Balım Peteğim programına bu sefer KanalTürk adlı kanalda devam etti. Yine en iyi sabah programı ödüllerine layık görüldü.



2010'da 2 şarkılık single ''İşte Böyle Morarırsın''ı çıkardı. Şarkı ve klibi birçok insanda ilgi uyandırdı çünkü klip dünya standartlarında bir klipti. Ardından "Kibarca" isimli şarkıya klip çekildi ve yine Türkiye'de ilk defa uygulanan efekt ve teknikler kullanıldı. Arım Balım Peteğim yine KanalTürk ekranlarında devam etti.

2011'de "Yalanı Boşver" albümünü çıkardı. Albümde bulunan ve Ferhat Göçer ile seslendirdiği "Seni Sensiz Seveceğim" adlı düet albüm çıkmadan on beş gün önce sanal ortamda rekor kırdı. Arım Balım Peteğim programı bu sefer TNT kanalına transfer oldu ve stüdyo tasarımı hiçbir yerde görülmemiş, çok kaliteli bir şekilde yapıldı. Bu kanalda en iyi sabah programı, Avrupa kalite ödülü, en iyi sunucu gibi onlarca ödüle layık görüldü. Albümde Seni Sensiz Seveceğim, Yalanı Boşver, Sihirbaz, Yasak Bahçe şarkılarına klip çekildi ve ardından yep yeni bir pop albümünün hazırlıklarına başladı. Senenin sonuna gelirken artık Sinevizyon'dan gelen teklifle "Arım Balım Peteğim" programını bitirip "Çarkıfelek" isimli programın sunuculuğunu yapması istendi. Bu teklifi değerlendiren Petek Dinçöz 5 senede 824 program yapıp, Arım Balım Peteğim maratonuna son vererek Çarkıfelek'in yeni yüzü olma kararı aldı.



2007 yılında evlendiği Can Tanrıyar'dan geçimsizlik nedeniyle boşandıktan sonra 8 Temmuz 2014 'te Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu. Çiftin İrfan Aslan adında bir oğlu var.