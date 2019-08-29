Bodrum'da fiyatlar çok yüksek
Hande Ataizi, Bodrum tatili sonrası Nişantaşı’nda görüntülendi.
Ünlü oyuncu, Bodrum’daki işletmelerin fahiş fiyat politikaları nedeniyle yaz boyunca gündemden düşmediği hatırlatılınca şöyle dedi: “Benim Bodrum’da evim olduğu için bu durumdan pek etkilenmedim ama tabii ki fiyatlar çok yüksek. İşletmeler orada 3 ay para kazanıyor, o yüzden fiyatlar hep geçirme yani.”
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