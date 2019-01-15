'Fırsat buldukça soluğu Karadeniz'de alıyorum'
Oyuncu Burcu Binici, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
Kısa bir tatile çıkacağını söyleyen Binici, tatil öncesinde eksiklerini tamamlamak için alışveriş yaptı.
Önce Trabzon'a, daha sonra memleketi Rize'ye geçeceğini söyleyen güzel oyuncu, "Kısa bir tatilim var. Ailemle değerlendirmek istedim. Önce Trabzon'a, oradan da memleketim olan Rize Çamlıhemşin'e gideceğim. Karadeniz'de olmayı, yeşilin, yeşillerin içinde olmayı çok seviyorum. Bu yüzden fırsat buldukça soluğu Karadeniz'de alıyorum" açıklamasında bulundu.
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