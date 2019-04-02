Filtresiz, rötuşsuz ve modelsiz...
Vogue Türkiye “filtresiz kadınlar” anlayışından yola çıkarak tarihinde ilk kez bir sayısını, modelsiz ve rötuşsuz yayınladı.
Kendilerine özgü güzelliklerinin farkında olan pek çok kadının,filtre, edit, rötuş gibi hiç bir fotoğraf hilesi kullanılmayan fotoğrafları Nisan sayısında yerlerini aldı.
Özge Özpirinçci, metalik ve neon renkli parçalarla kumsalda, Şevval Sam floral feminen elbizelerle dağ eteğinde, Kalben bir dönem kadınını anımsatan nostaljik kostümlerle stüdyoda, yükselen müzisyenler Nilipek, Ekin Beril ve Aybüke Albere avangard stilleriyle düşler diyarında ve Derya Alabora modanın klasikleriyle sadelik makamında yerini aldı.
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