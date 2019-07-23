Film setinde korkunç kaza: 10 metreden başının üstüne düştü
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca tutkunu bulunan seri filmin yeni halkasının setinde korkunç kaza.
Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli) serisinin 9'uncusunda Vin Diesel'in dublörlüğünü üstlenen ve ismi henüz açıklanmayan bir kişi yaklaşık 10 metrelik yükseklikten başının üstüne düşüp ağır yaralandı.
Diesel'in dublörünün setteki bir balkondan düştüğü belirtildi. Vin Diesel'in de sette olduğu ve olaydan sonra ekipteki tüm diğer arkadaşları gibi şoke olduğu, gözyaşlarına boğulduğu da belirtildi.
Dublörün, kazanın ardından hemen helikopterle Londra'da bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Olayı gören bir tanık, kazanın balkon sahnesi çekilirken meydana geldiğini, güvenlik kablosunun kopması nedeniyle dublörün düştüğünü anlattı.
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