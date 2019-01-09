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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
09.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Filiz Akın’ın başına 11 metal zımba

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Filiz Akın’ın başına 11 metal zımba

Tansiyon sorunu nedeniyle evinde dengesini kaybedip düşen Filiz Akın yaralandı. Usta oyuncunun başına 11 metal zımba atıldı.

FİLİZ Akın, geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Aniden tansiyonu düşen ve buna bağlı olarak dengesini kaybeden usta oyuncu, başını aynaya çarptı. Acilen hastaneye kaldırılan Akın’ın yarasına 11 metal zımba atıldı. Yaşadıklarını sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşan Yeşilçam’ın usta ismi, talihsizliklerin son dönemde hep üst üste geldiğini söyledi: “Bodrum’da aylarca hasta yattım. Menenjite bile sebep olabilecek, muhtemelen uçaktan kaptığım kulak enfeksiyonundan altı saatlik bir ameliyatla kurtuldum.

Üst üste geldi

Ameliyatı yapan Prof. Günter Hafız, sağ kulağı, kulak ve kulak zarı dahil salyangoz bölümüne kadar kazıyıp tamamen iptal etti. Ameliyattan üç hafta sonra çok daralmış bulunan sağ aort damarıma stent takıldı ve kanama yaptığı için nekahet dönemi de normalden daha uzun sürdü. İşte bu altı ay süren hastalık sürecinin üstüne bir de tansiyonum aniden düşünce, gözüm kararıp yere düştüm.
Başım aynanın sert ucuna çarptı ve derin yarıldı. Hemen Liv Hospital’ın aciline gidildi. Derin yarıklar oluştuğu için başıma dikiş yerine 11 tane metal zımba kondu. Sonrasında gene zatürre başlangıcı salgınından payımı aldım. Hâlâ tedavisi sürüyor. Umarım aylar sonra iyileşirim. Az kaldı. Şu an nükseden bir hastalığım yok. Sadece birtakım aksilikler üst üste sağlık problemi yaşamama sebep oldu.”

''KEMANI BENDEN ALIRSANIZ CANIMI ALMIŞ GİBİ OLURSUNUZ''

“Kemanı benden alırsanız canımı almış gibi olursunuz”Teoman’ın kemancısı olarak tanıyıp sevdiğimiz Melisa Uzunarslan ilk albümü “Tanıdığım En Güzel Deli”yi yayınladı. Uzunarslan; Teoman’la birlikte çalışmanın avantajlarından kemanın hayatındaki yerine, konservatuvar yıllarından rock müzik öldü tartışmasına kadar pek çok konuda Hürriyet Spotlight’a konuştu. // Röportaj- Kurgu: Sebla KOÇAN / Kamera: Ömer KALABALIK
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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