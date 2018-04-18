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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mustafa Biçer İSTANBUL (İHA)
18.04.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Filiz Akın sinemadaki idolünü açıkladı

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Filiz Akın sinemadaki idolünü açıkladı

Üsküdar Belediyesince Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Pelin Çift ile Yeşilçam Söyleşileri" programının konuğu olan Türk sinemasının ünlü ismi Filiz Akın, "Benim idolüm Belgin Doruk'tu" dedi. Günümüz Türk sinemasına övgüler yağdıran Akın, “Bugünün sinemasını muhteşem buluyorum” dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide Pelin Çift’in sorularını yanıtlayan Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Filiz Akın, Türk sinemasındaki idolünü açıkladı. “O günlerde benim idolüm Belgin Doruk’tu” diyen, Filiz Akın, "Hakikaten bir kraliçe, bir hanımefendi. O dönem Yeşilçam diye bir sokak vardı. Beyoğlu’ndan girilir o sokağa. Ve aşağı yukarı film yapımcıların yazıhaneleri o sokaktaydı. İlginç olan dönemde Türkiye’yi birtakım bölgelere bölmüşlerdi ve bölge işletmeciliği diye bir kurum vardı. O bölge işletmecileri yapımcılardan daha önceden avans veriyorlardı. Avans verdikleri içinde ısmarlama filmlerde bulunuyorlardı” dedi.

 “Ben tam zamanında bıraktım gibi geliyor”

 Oyuncu Filiz Akın, televizyonun gelişiyle sinemaya ilginin de azaldığını söyleyerek, "Ben tam zamanında bıraktım gibi geliyor. Ülkemize televizyon geldiği zaman herkes daha evine kapandı. Yeni bir oyuncak, özlediği kişiler veya merak ettiği kişiler hemen elini altında görebiliyor. Ve sinemadan bir kopuş oldu. O kopuş sırasında zaten bize gelen rollerde bizim tercihimiz olmayan hikayelerdi. Televizyonun gelişiyle Amerika’da da bütün dünyada olduğu gibi salona gelen seyircide müthiş bir azalma oldu” şeklinde konuştu.

  "Dünya standartlarını yakalayan bir sinemamız var" diyen Akın, “Yeni oyuncular, gençler var. Hadi biz kendimize pay çıkartalım. Yeşilçam ile başlayan süreç, çok kıymetli bizden öncesi de var. Ama bir döneminde bir bayrak taşıdıysak koşu ise sonunda teslim ettiğimiz yerden çok güzel bir yere geldiler.Bugünün sinemasını muhteşem buluyorum. Hepsi eğitimli, dünyanın en büyük festivallerinden en büyük ödülleri almak çok büyük bir başarı. Ben gurur duyuyorum. Diziler beni çok hüzünlendiriyor. Çok ağlama var. Komedi programları tercih ediyorum” ifadelerini kullandı. Program sonrasında Filiz Akın hayranları ile fotoğraf çektirdi. (HA-Y)

 

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