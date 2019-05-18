Filiz Akın korkuttu
YEŞİLÇAM’ın efsanevi isimlerinden Filiz Akın hastaneye yattı.
Bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle rahatsızlanan usta oyuncu, önceki gün Ulus Liv Hospital’da tedavi altına alındı.
Serum takılan ve vitamin takviyesi yapılan Akın, hastane yatağında çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Oyuncu, Instagram sayfasında yayınladığı videonun altına da “An itibarıyla iyileşmeye doğru” notunu düştü. Filiz Akın yaklaşık 2 ay önce beyin ameliyatı geçirmiş, sanatçı tedavi sonrası evinde istirahate çekilmişti.
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