Fileye tamam mı devam mı?

Aslı Barış: Herkesin üzerinde gördüğümüz file/bodysuit hakkında konuşmalıyız. Ne düşünüyorsunuz? Beğeniyor musunuz?

Başak Dizer Tatlıtuğ: Ben fileyi oldum olası sevmiyorum ama küçük parçalarda güzel stilize edilebilir. Sokak modası parçası olduğu için dikkatli kombinlenmesi gerekir. Birden çok avam veya sakil gösterebilir.



Aslı Barış: Ben de genel olarak file sevmeyenlerdenim senin gibi Başak. Sen ne dersin Ceylan?

Ceylan Atınç: Bayılmıyorum. Bazı kombinlere hafif bir tarz katıyor ama sanırım kışın da elbise formatında görmeye devam edeceğiz.

Aslı Barış: İşte bu kötü haber. Bana göre bu file trendi şimdiden kabak tadı verdi. Gerçi istisnai durumlar var. Geçen gün Serenay Sarıkaya’nın üzerinde görünce beğendim. Ne dersiniz, bunu doğru uygulamanın yöntemi ne?

Başak Dizer Tatlıtuğ: Doğru kombinlemek, başka parçalarla sakinleştirmek gerek. Sade kesim, düz ana renkler kullanılmalı. File çantalar tatlı mesela; ben sadece onu sevdim.

Ceylan Atınç: Öncelikle file dediğimiz delikli kumaş kalın gösteren bir şeydir. Bunu kabul etmeli, vücut tipine göre file parçalar seçmeliyiz. Günlük olarak yeni sezonda oduncu tipi ekose gömleklerin ve jilelerin içine giyilebilir.







Yaşsızlığın sırrı ne?





Aslı Barış: Vogue Italia’nın kapağında bu ay Stephanie Seymour ve Claudia Schiffer var. Benim buradan çıkardığım artık yaşın bir anlamı kalmadı... Çünkü muhteşem görünüyorlar. Ne dersiniz? Sizce yaşsızlığın sırrı ne?

Başak Dizer Tatlıtuğ: Öyle hissetmek yeterli. Ondan sonra onun dinamik enerjisi, pozitif bakış açısı, yaşam sevinci, sağlığına bedenine iyi bakmak... Kendiliğinden geliyor. Modeller bunu çok iyi başarıyor.

Disiplinli yaşam tarzı ve spor olmazsa olmaz. Tabii genetik olarak çok avantajlılar. Moda sektörü de “büyük bedeni” desteklediği gibi “güzel yaş almayı” da ön plana çıkarmaya başladı.

Ceylan Atınç: Bence de... İşin sırrı kendine bakmak, gündemden kopmamak ama çok da modanın ve estetik dünyasının içinde kaybolmamak.

Modelliği hakkıyla yapan bu top isimler her daim influencer olarak kalacak bence.







13 yaşındaki kızdan moda/makyaj YouTuber’ı olur mu?

Aslı Barış:

YouTuber’lar dünyasına pek hakim değilim. Gündemden kopmamak için arada bakıyorum. Geçenlerde 13 yaşındaki bir kız çocuğunun moda/makyaj videosunu gördüm. İsim vermek istemiyorum hedef göstermemek adına... Ama zaten yüz bin kez izlenmiş.

Sizce bu alanda bir yaş sınırı olmalı mı? Çocuk modellik/influencer’lık konusunda ne düşünüyorsunuz?

Başak Dizer Tatlıtuğ: Kesinlikle yaş sınırı ve denetleme olmalı. Özellikle moda, makyaj, modellik, poz verme konusunda 13 yaş ve altı çocuklar yanlış yönlendirilmemeli.

Ceylan Atınç:

Ben de çok tehlikeli buluyorum. YouTube ucu bucağı olmayan bir mecra. Doğru veya yanlış olduğunu sorgulamadan izleniyor; özellikle çocuklar tarafından. Ailelerin korumacı olması ve uzak tutması gerektiğini düşünüyorum.

Aslı Barış:

Seyrettiğim videolarda yanında bazen annesi de yer alıyordu ufak kızın.

Tabii o gerekli önlemi alıyordur çocuğunu korumak adına. Ama yine de riskli bir durum bence...

Sadece onun psikolojik durumu için değil. Ortalık sapık kaynıyor ne yazık ki...