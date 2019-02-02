Fikret Hakan’dan öğrendim
Selda Alkor, Esra Oflaz Güvenkaya’nın ‘Senin Mucizen’ programına konuk oldu. Ünlü oyuncu programda Türk sinemasının jönleri Fikret Hakan ve Cüneyt Arkın’la ilgili anılarını da paylaştı.
SELDA Alkor, “Senin Mucizen” programında hayatı hakkında bilinmeyenleri anlattı. Ses dergisi yarışmasını kazandıktan sonra sinemaya başladığını anlatan oyuncu birlikte rol aldığı jönlerle çok şey öğrendiğini söyledi:
“Ben bütün jönlerden çok şey öğrendim. Sinemayı bize öğreten onlardı. Mesela ben tokat yemeyi Fikret Hakan’dan öğrendim. Allah rahmet eylesin, ne kadar güzel bir oyuncu ne kadar güzel bir adamdı.”
Cüneyt Arkın’la ilgili bir anısını da paylaşan oyuncu, “Cüneyt ile motosiklet sahnemiz var. ‘Cüneyt daha önce motosiklete bindin değil mi, çok kötü olur düşersek’ dedim. ‘Binmez miyim, atla arkama’ dedi. Arkasına bindim, daha ilk virajı dönerken şarampoldeyiz. Kocaman bir motosikletin altında kalıyoruz. Her şeyi biliyor tabii canım ama kırık içinde her yeri” diye konuştu.
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