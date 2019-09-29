Festivalde gerginlik! Sesler yükselince...
Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi için düzenlenen partiyi başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade’nin gecikmesi nedeniyle terk eden Zuhal Olcay, 26’ncı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde de gergin anlar yaşadı.
Festival için Adana’ya bir süredir beraber olduğu Mazlum Çimen’le birlikte giden ünlü sanatçı, konakladıkları otelin barında sevgilisiyle tartışma yaşadı. Sesler giderek yükselince tartışma bardakilerin de dikkatini çekti. Sinirle mekanı terk eden Olcay, asansöre binerek odasına çıktı.
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