Festivalde Ebru rüzgarı
Ebru Yaşar, Kahramanmaraş Pazarcık Belediyesi’nin düzenlediği “Birinci Peynir Festivali”nde sahneye çıktı.
Festival alanını hıncahınç dolduran 10 bin kişilik bir kalabalığın karşısına çıkan Yaşar, müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Öğleden sonra 4.8’lik depremle korku dolu anlar yaşayan Kahramanmaraşlıları “Gündüz yaşadığınız deprem dolayısıyla hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bu ülkeye zamansız acılar yaşatmasın” sözleri ile selamladı.
Ebru Yaşar’a konser sonunda Pazarcık Belediye Başkanı Hamdi Bozdağ tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.
Yaşar ardından “Ben Ne yangınlar Gördüm”, “Gözlerimde Gece Oldu” ve Helalim” gibi sevilen şarkılarını art arda söyledi.
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