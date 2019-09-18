Festival stili
Tasarımcı Zeynep Tosun, jean mont farklı olarak nasıl değerlendirilir, gösteriyor...
Yurtdışı festivallerinin gayrgiresmi forması karşınızda: Muhtelif incik/boncuk, crop top bir bluz, jean mont-şort ikilisi ve botlar...
Tasarımcı Zeynep Tosun, festival havasını katıldığı bir davete taşımış.
Her halinden rahatlık akan bu kombinin kilit noktası, jean montun bağlanma biçimi...
Altına giydiği parçayı tamamen oyun dışı bırakıp, sıra dışı bir hava veriyor.
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