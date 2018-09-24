Festival sona erdi
fizy İstanbul Müzik Haftası sona erdi. 6 gün boyunca Zorlu PSM’de gerçekleşen festivalin son gününde Şebnem Ferah, Edis, Gripin, Simge Sağın, Gökcan Sanlıman ve Alper Erözer sahneye çıktı.
Atlantis Yapım, Zorlu PSM ve SM Production Group organizasyonuyla gerçekleşen fizy İstanbul Müzik Haftası, Zorlu PSM’de 5 farklı sahnede 36 konser, 300 müzisyen, 13 panel, 47 konuşmacı ve 5 imza günü ağırladı. Festivalin son gününde Şebnem Ferah, Edis, Gripin, Gökcan Sanlıman, Simge Sağın ve Alper Erözer konser verdi. Müzisyenler konuklarına müzik şöleni yaşattı.
Şebnem Ferah
Gökcan Sanlıman
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