Festival bu akşama kadar güzeldi
Can Yılmaz ve Zafer Algöz, İstanbul Komedi Festivali kapsamında sahneye çıktı.
İkili, “Burada Olan Burada Kalır” adlı gösteriyi önceki akşam Yapı Kredi Bomontiada’da sahneledi. Gecede sahneye önce Cem Yılmaz çıktı. “Festivalin açılışında ‘Soru&Cevap’ yaptık. Benimle başladı, bu akşama kadar da güzel güzel gidiyordu” diyen ünlü komedyen, salonu kahkahaya boğdu. Ardından mikrofonu Can Yılmaz ve Zafer Algöz devraldı. Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan ikili, komik hatıralarını ve anılarını anlatarak seyirciyi güldürdü.
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