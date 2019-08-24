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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.08.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Ferhat Göçer'den Sinan Akçıl'a ağır sözler

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Ferhat Göçer'den Sinan Akçıl'a ağır sözler

 Ferhat Göçer, sahne aldığı düğünde Sinan Akçıl'ın eski sevgilileri Hadise ve İzel'den bahsedince, Göçer'i en önden izleyen Burcu Kıratlı'nın mekanı terk ettiği iddia edilmişti.

 

Yaşananların ardından Sinan Akçıl sosyal medya hesabında "Şarkılarımla kariyerine çok büyük katkı sağladığım bir "adamın", üstelik eşimin oldugu yerde yaptığı "Densiz" bir konuşma ile sağlam bir ilişkiye bir şey olmaz, konuşmayı yapan "kendi büyük ayıbını" düşünsün, artı 1 not:
Kızım şarkısı zamanında tüm baba ve kızlara yazılmıştır. Düğünün en güzeli kadınımla bu tür olaylara her defasında beraber güldük geçtik" notunu paylaştı.

Sinan Akçıl'ın sözlerine Ferhat Göçer'den zehir zemberek bir karşılık geldi.

"Sussan olmuyor susmasan olmaz...
1-Yaklaşık 13 yıl önceki şarkıya ait, duygusunu ve gücünü paylaşmak adına (üstelik hikayesini paylaşabilir miyim diye kendisinden sorup izin aldıktan sonra )sahnede anlattığım bir hatırayı bu noktaya taşımak ve ağabeyine "Densiz" lafını yazmış alman sana yakışmadı Sinan...
2- Diğer şarkıyla ilgili de... İzel'in albümünde okuması için planlanan şarkı bana nasip oldu diye belirttim. İzel ile Sinan'ın bir ilişkisi olduğunu bile bilmiyordum...
3- Burcu'yu bu vesile ile incitmişsem ( ki kendisini üzecek bir durum yarattığımı düşünmüyor olsam da) özür dilerim...
4- Medya maymunluğu için harcadığın eforu eskiden olduğu gibi şarkı yazmak için harcasan yine eskisi gibi güzel hit şarkılar çıkaracağına inanıyorum... Bir ağabey tavsiyesi...
5- Ve Magazin camiasından ricam... Bütün gücümüzü, asıl gündem olması gereken, izlemeye yüreğimin dayanmadığı #EmineBulut ve nezdinde kadına, çocuğa, doğaya yapılan katliamı durmaksızın lanetlemeye ve yetkilileri önlem almaya çağırmaya adamalıyız..."

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