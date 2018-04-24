Ferhat Göçer'den Kıbrıs Açıkhava'da 23 Nisan Coşkusu
ISKOOPFEST 2018 Festivali kapsamında Kıbrıs'ta konser veren Ferhat Göçer sahneye çocukları davet etti.
Türkiye ve Kıbrıs bayraklarının eşliğinde 23 Nisan marşlarını çocuklarla birlikte söyleyen Göçer, binlerce izleyici ile beraber hayatının en güzel 23 Nisan kutlamasını yaptığını belirtti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada kutlanan en güzel ve özel bayramlardan biri olduğunu söyleyen Göçer "Ulusal egemenliğimizin, demokrasimizin ve bu milletin geleceği olan çocuklarımıza sahip çıkmak, onlara değer verdiğimizi, Kıbrıs'tan bu büyük bayramla, dünyaya haykırmak büyük bir mutluluk." dedi
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