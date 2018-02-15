Ferhat Göçer Kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Tıp Fakültesi mezunu bir doktor olan Ferhat Göçer, çıkarttığı albümler ve yayınladığı kliplerle müzik dünyasından kendine önemli yer edinmiş bir isim. Geçmişte üç evlilik yapan ünlü sanatçının son olarak ünlü sinema eleştirmeni Ömür Gedik'le birlikte olduğu biliniyor. İşte Ferhat Göçer hakkında merak edilenler...
FERHAT GÖÇER KİMDİR?
1970 yılında Şanlıurfa'nın bir ilçesi olan Birecik'te doğan Ferhat Göçer, ailesinin işleri gereği çocukluğunu İzmit'te geçirdi. 1985 yılında İzmit Lisesi'nden mezun olan Ferhat Göçer, Üniversite eğitimi ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarı’nda tamamladı.
Devlet Opera ve Balesi'nde yaklaşık olarak 2 yıl sözleşmeli olarak çalışan Ferhat Göçer, doktor olarak mecburi hizmetini yapmak için Şanlıurfa'ya gitti. Zorunlu hizmetini bitirip İstanbul'a dönen Göçer, Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak görev yaparken aynı zamanda müzik kariyerine de devam etti. Müzik kariyeri ve tıp doktorluğunu aynı anda yürütmekte zorluk çeken ünlü sanatçı, aktif olarak doktorluk mesleğini yapmayı bırakmıştır.
MÜZİK KARİYERİ
Türkiye’nin tek şahsa özel senfoni orkestrası olan Metropol Senfoni Orkestrası'nı kuran ve konserler veren sanatçının kendi adını taşıyan ilk albümünü 2005 yılında yayınlandı. 2007 yılında ikinci albümü olan 'Yolun Açık Olsun' ile ödül kazanan ve popülaritesini arttıran Ferhat Göçer, ‘Anadolu Aryaları’ adlı projesi ile İstanbul'dan Diyarbakır'a, Gaziantep’ten İzmir’e uzanan konserler gerçekleştirdi.
ÖZEL HAYATI
İlk evliliğini 23 yaşındayken, 1993 yılında meslektaşı Doktor Berna Hocaoğlu ile yaptı, Ferhat Göçer'in bu evliliği yaklaşık 5 yıl sürdü ve 1998'de bitti. Ünlü sanatçının bu evliliğinden 1997 yılında "Yağmur" adını verdikleri bir kızı bulunuyor. İkinci evliliğini de yine kendi gibi doktor olan Meltem Hanım'la 1998'de yapan Ferhat Göçer, üçüncü evliliğini ise Ayla Göksel ile 2001 yılında gerçekleştirdi. Ayla Göksel ile 7 yıl evli kalan ve 2008'de boşanan Göçer'in Can adını verdikleri 2006 doğumlu bir de oğlu bulunuyor. Ünlü sanatçı şimdilerde ise Ömür Gedik'le birlikte.
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