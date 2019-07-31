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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.07.2019 - 20:09, Son Güncelleme:

Fatma Turgut kimdir ve kaç yaşındadır?

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Fatma Turgut kimdir ve kaç yaşındadır?

Türk rock müziğinin sevilen ismi Fatma Turgut, son günlerde magazin takipçilerinin merak ettiği isimlerden biri haline geldi. 'Buzdan Şato' ve 'Değmesin Ellerimiz' şarkılarıyla ülke çapında büyük ilgi toplayan şarkıcının hayatını merak edenler, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Fatma Turgut kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bilgiler.

Sertab Erener ve Demir Demirkan gibi sanatçılarla beraber çalışma fırsatı yakalayan Fatma Turgut, gündeme gelen haberlerin ardından, internette ve sosyal medyada en fazla konuşulan isimlerden oldu. Model grubu ile müzik dünyasında çıkış yakalayan Fatma Turgut, daha sonra gruptan ayrılarak kariyerine solo olarak devam etmeye başladı. İşte, Fatma Turgut'un hayatı ile ilgili detaylar.

FATMA TURGUT'UN HAYATI

Türk rock müzik şarkıcısı Fatma Turgut, 2 Ocak 1984 yılında doğdu. İlköğrenimini, Atatürk İlköğretim Okulu'nda, ortaöğretimini ise Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesinde tamamladı. 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Ana Bilim Dalı Klasik Gitar Bölümü'ne girdi. 2010 yılında buradan mezun oldu. Bu süreç içerisinde gördüğü eğitim bünyesinde; çok sesli koro, şan, Türk Müziği Armonisi, Batı Müziği Armonisi gibi alanlarda çalışmalar yapma fırsatı buldu. Aynı zamanda çeşitli amatör rock gruplarıyla sahne çalışmalarını sürdürdü. 2005-2008 yılları arasında özel bir müzik dershanesinde klasik gitar ve koro öğretmenliği yaptı.

2007 yılında daha sonra Model adını alacak olan "A Due Carmen" isimli rock müzik grubuna katıldı. Model grubu ile birlikte Perili Sirk (2009), Diğer Masallar (2011) ve Levla'nın Hikayesi (2013) isimli üç adet albüm yayınladı. Özellikle Sertab Erener ve Demir Demirkan ile birlikte çalışma fırsatı bulduğu "Diğer Masallar" albümünden yayınlanan "Buzdan Şato" ve "Değmesin Ellerimiz" şarkıları ülke çapında büyük ilgi gördü. Birçok şehirde çok fazla sayıda sahne alma fırsatı buldu. Bu yıllar içerisinde yine Model grubu ile birlikte birçok jingle ve reklam müziği seslendirdi.
2013 yılının Kasım ayında Levla'nın Hikayesi adlı albüm piyasaya sürüldü. Fatma Turgut 28 Aralık 2016'da Twitter üzerinden yaptığı. açıklamayla Model grubundan ayrıldığını duyurdu. Şu sıralarda müzik kariyerine solo olarak devam ediyor.

 

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