Fatma Hanım güçlü bir kadın!
Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın ile birlikte Fatma Girik’i ziyarete gitti. Girik’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen usta oyuncu, “Fatma Hanım eskiden de güçlüydü, şimdi de çok güçlü bir kadın” dedi.
CÜNEYT Arkın, tıpta Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen hastalık sebebiyle ameliyat olan oyuncu arkadaşı Fatma Girik’i ziyaret etti. Ulus Liv Hospital Hastanesi’nde tedavi gören Girik’i sabah erken saatlerde görmeye giden Arkın, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Fatma Girik’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen usta oyuncu, “Fatma Hanım iyi diyebilirim. O çok güçlü bir kadın. Eskiden de öyleydi, şimdi de öyle. Fatma Hanım sevgi doludur ve hayatta mesleğini bu kadar seven yoktur” diye konuştu.
SAĞLIĞIN VE DOSTUN OLMAZSA YANDIN
Kendi sağlık durumu ile ilgili sorulara ise Cüneyt Arkın, şöyle yanıt verdi: “Bir rahatsızlık geçirmiştim, hastaneleri çok iyi biliyorum ama şu an iyiyim. Allah kimseyi hastanelere düşürmesin. Şöhretin, paran olabilir, her şeyin olabilir. Ama sağlığın olmazsa, dostun olmazsa yandın.”
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